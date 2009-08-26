Прокуратура возбудила уголовное дело

Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело по факту аварии на шахте им. Кирова в городе Макеевке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Согласно сообщению, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности во время выполнения работ повышенной опасности») и назначено досудебное следствие.

В то же время министр угольной промышленности Украины Виктор ПОЛТАВЕЦ сегодня на брифинге в Макеевке сообщил, что на шахте им. Кирова работают следователи прокуратуры, которые уже допросили 36 свидетелей.

Как сообщал УНИАН, в 14.20 23 августа в Макеевке на шахте им. С.Кирова на горизонте 190 метров после проведения планового реверсирования вентиляционной струи в выработках произошли выбросы угля и газа. Всего под землей находились 355 горняков, на аварийном участке – 12.

В результате выброса угля погибли 8 горняков. На протяжении 23-25 августа с травмами и отравлением метановым и угарным газом в больницы были госпитализированы 19 горняков.