Уже составлен список шахт под выделенные КМУ 100 млн. грн.

В Министерстве угольной промышленности Украины уже есть перечень шахт, на которые пойдут 100 млн. грн., выделенных правительством для обеспечения безопасности шахтерского труда.

Как передает корреспондент УНАН, об этом сообщил на брифинге в Макеевке 26 августа министр угольной промышленности Украины Виктор ПОЛТАВЕЦ.

«Есть перечень шахт, перечень оборудования… Все эти 100 млн. грн. мы обязаны использовать и получить от этого пользу, тем более, времени осталось мало», – сказал министр.

Также он пояснил, на какое именно оборудование пойдут эти средства. «Прежде всего, будет выделено на систему УТАС. Второе – на установку и модернизацию дегазации, потому что у нас она во многих местах слабо работает или, честно говоря, кое-где даже не работает. Следующий вопрос – это установка холодильных машин. У нас есть шахты, где большая температура на больших глубинах, и без холодильных установок мы не можем добиться нормальной температуры. И целый ряд других», – сказал В.ПОЛТАВЕЦ.

Остановившись подробнее на системе безопасности УТАС, министр отметил, что пока она не доработана и ее новый вариант, усовершенствованный разработчиками, будет продемонстрирован уже в субботу, 29 августа.

«Система УТАС еще не доработана, она пока работает как информационная, то есть может влиять человеческий фактор, – сказал министр. – Но сегодня разработана Петровским машиностроительным заводом усовершенствованная система УТАС. Эта система уже управляющая: независимо от человека при наличии газа метана она будет отключать напряжение. Мы будем демонстрировать ее в субботу».

Как сообщал УНИАН, 25 августа премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, открывая заседание круглого стола, посвященного проблемам в угольной отрасли, сообщила, что правительство предлагает дополнительно выделить из госбюджета 100 млн. грн. для обеспечения безопасности труда на шахтах.

Напомним, 23 августа в 14.20 в Макеевке на шахте им. Кирова произошли выбросы угля и газа, вследствие которых погибли 8 горняков.

Справка УНИАН. УТАС – система управления горными машинами и окружающей средой. УТАС призвана выявлять на шахте наиболее опасные участки или обозначать состояние выработок, механизмов, предотвращать, сигнализировать диспетчеру и всем службам о возможной опасности. Главные ее разработчики – Петровский завод угольного машиностроения и государственный Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности.

Система включает порядка 1600 датчиков и различное оборудование (репиторы, контролеры и т.д.), охватывает практически все наиболее важные направления, в частности, комплекс газовой защиты, вентиляторы главного проветривания, водоотливные установки, магистральные конвейеры и т.д. Кроме того, в системе имеется более 30 типов датчиков температуры, давления, метана и т.д.