В ЕС с 1 сентября запрещена продажа 100-ватных ламп накаливания

С 1 сентября с прилавков магазинов в 27 странах Евросоюза полностью исчезнут 100-ватные лампы накаливания - это предусмотрено реализуемой ЕС стратегией энергосбережения, сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей Еврокомиссии.

Следующим шагом станет постепенная, в течение ближайших трех лет, замена всех видов традиционных лампочек на новые, потребляющие на 80% меньше электричества. Они будут дороже, но с большим сроком эксплуатации.

Согласно оценкам европейских экспертов, использование ламп накаливания нового поколения позволит сэкономить в масштабах ЕС на потреблении электричества 5-10 миллиардов евро в год, что в пересчете на одну среднестатистическую европейскую семью составит, по различным оценкам, от 50 до 166 евро, передает РИА «Новости».