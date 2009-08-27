НКРЭ переоформила лицензии Укргазмережи на «дочку» Нафтогаза

Национальная комиссия регулирования электроэнергии (НКРЭ) решила переоформить лицензии на распределение и поставку природного газа по регулируемому тарифу госпредприятия «Укргазмережи» на вновь созданную дочернюю компанию НАК «Нафтогаз Украины» – «Нафтогазмережи».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на сегодняшнем заседании.

Срок действия переоформленных лицензий остается прежним – до 2012 года. Территория лицензионной деятельности также не изменилась и ограничивается пределами Черновицкой области.

В то же время, как сообщил в ходе рассмотрения вопроса о выдаче лицензий исполняющий обязанности начальника юридического отдела ГП «Нафтогазмережи» Алексей СКРЫЛЬ, в дальнейшем компания планирует расширить территорию своей лицензионной деятельности, открывая свои филиалы в регионах, в которых газораспределительные сети были возвращены правительством в управление НАК «Нафтогаз Украины».

«Мы планируем создание филиалов в каждом областном центре, в которые будут набираться люди и которые будут работать по аналогии черновицкого филиала», – сказал А.СКРЫЛЬ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины постановлением №775 от 10 июня т.г. (обнародовано 30 июля т.г.) решил передать газораспределительные сети 43 предприятий по газоснабжению и газификации, находящиеся в собственности государства, на баланс одного из дочерних предприятий НАК «Нафтогаз Украины». При этом правительство поручило НАК «Нафтогаз Украины» определить дочернее предприятие, на баланс которого будут переданы газовые сети.

Этому предприятию также переданы газораспределительные сети, находящиеся на балансе других дочерних компаний НАК «Нафтогаз Украины»: ДК «Газ Украины», ДК «Укртрансгаз», ДК «Укргазвыдобування» и ОАО «Черноморнефтегаз».

4 августа 2009 года НАК «Нафтогаз Украины» в соответствии с уставом компании и по согласованию с Министерством топлива и энергетики Украины завершила создание ДП «Нафтогазмережи».