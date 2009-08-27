Нафтогаз не будет участвовать в собрании акционеров Укртатнафты

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» считает нецелесообразным свое участие в общем собрании акционеров ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.), назначенном на 28 августа 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что компания отказывается от участия в собрании акционеров «Укртатнафты» до принятия судами соответствующих решений относительно законности проведения аукциона по продаже спорных 18,3% акций ЗАО «Укртатнафта» и вступления в силу данных решений согласно законодательству Украины.

Компания также считает, что затягивание решения вопроса вокруг Кременчугского НПЗ угрожает стабильному функционированию рынка нефтепродуктов Украины.

Как сообщал УНИАН, ЗАО "Укртатнафта" намерено 28 августа провести собрание акционеров, на котором планируется рассмотреть вопрос о распределении прибыли по итогам деятельности в 2006-2008 годах; о смене председателя и членов наблюдательного совета и правления; о выплате дивидендов по результатам деятельности компании в 2004-2005 годах в соответствии с решением собрания акционеров от 25 октября 2006 года.

Кроме того, акционеры планируют утвердить меры по стабилизации работы компании, а также программы реконструкции целостного имущественного комплекса по переработке нефти.

В повестке дня акционеров также вопрос о передаче реестра собственников именных ценных бумаг "Укртатнафты" новому держателю реестра - ЗАО "Информсистема" и утверждении условий договора с этой компанией.

Напомним, 27 июня 2009 года ООО «Корсан» приобрело на аукционе за 2,1 млрд. грн. 18,296% акций ЗАО «Укртатнафта». Стартовая цена составляла 1,5 млрд. грн.

Изначально для участия в аукционе были поданы две заявки: от основного акционера компании - НАК «Нафтогаз Украины» и от миноритарного акционера – ООО «Корсан». Однако только одна компания - ООО «Корсан» - внесла задаток в размере 303 млн. 526,720 тыс. грн. и была допущена к участию в аукционе. «Нафтогаз Украины» не внес задаток и таким образом отказался от участия в аукционе.

Ранее Хозяйственный суд Полтавской области вынес решение, согласно которому ЗАО «Укртатнафта» обязано реализовать 18,296% акций своим акционерам.

До этого данный пакет акций принадлежал американской компании SeaGroup Internacional и швейцарской компании AmRuz Trading. Акции были выкуплены ими при создании СП в интересах соучредителей из Татарстана – компании «Татнефть» и правительства Республики Татарстан. Однако в 2009 году Высший хозсуд Украины признал покупку ценных бумаг этими офшорными компаниями неправомерной. Основанием для решения послужило то, что внесенные в счет оплаты векселя не были погашены компаниями в установленный законом срок.

11 августа 2009 года НАК «Нафтогаз Украины» подала исковое заявление в Хозяйственный суд Полтавской области о признании недействительным аукциона по продаже 18,3% акций и договора купли-продажи акций ЗАО «Укртатнафта». Судебное заседание по делу №17/171 назначено на 1 сентября 2009 года.

ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) создано в 1994 году в соответствии с указом Президента Украины. Является крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием.

Крупнейшими акционерами ЗАО «Укртатанфта» являются НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Татнефть» (РФ) и ООО «Корсан».