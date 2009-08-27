Судьба цены газа будет решена после согласования с профсоюзами

Постановление Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) о повышении цены на газ для населения с 1 сентября текущего года может вступить в силу только после согласования с профсоюзами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам председатель комиссии Валерий КАЛЬЧЕНКО.

Он подтвердил информацию о том, что в настоящее время документы направлены на согласование в совместный представительский орган профсоюзов.

Отвечая на вопрос, вступят ли в силу постановления НКРЭ в случае неполучения одобрения профсоюзов, В.КАЛЬЧЕНКО сказал: «Не вступят. Нам было указано на то, что мы обязаны согласовать свои постановления с профсоюзами и Генеральной прокуратурой Украины».

В то же время, комментируя дальнейшие действия комиссии по поводу создавшейся ситуации, глава НКРЭ не исключил, что регулятор будет судиться с профсоюзами по вопросу согласования постановления.

«Мы будем переубеждать (профсоюзы – УНИАН), может быть, судиться, я не знаю», – подытожил глава комиссии.

Как сообщал УНИАН, вчера, 26 августа, министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН заявил, что повышение цены на газ для населения с 1 сентября т.г. может не произойти, поскольку этот вопрос не согласован с профсоюзами. При этом он подчеркнул, что профсоюзы на сегодняшний день не поддерживают повышение цены на газ для населения. Напомним, 25 августа премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в 2009 году цена на газ для населения повышаться не будет.

Вместе с тем, в Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) 26 августа подтвердили факт существования постановления о повышении цены на газ для населения с 1 сентября 2009 года, однако не смогли уточнить исходных данных документов и параметров повышения.

Отметим, что повышение цены на газ для населения с 1 сентября было согласовано Украиной с Международным валютным фондом и соответствующий пункт был внесен в откорректированную в июле программу сотрудничества Украины и МВФ (Меморандум).