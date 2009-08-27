Эксперт: Украине нужен LNG-терминал

Для решения вопроса диверсификации энергоносителей Украине необходимо построить терминал по приемке сжиженного природного газа (LNG), считает ведущий эксперт энергетических программ Украинского центра им. Разумкова Владимир ОМЕЛЬЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Самым перспективным путем диверсификации поставок газа в Украину является строительство терминалов сжиженного газа, что даст возможность Украине получать газ с любого уголка мира по спотовым контрактам», – сказал он.

По словам В.ОМЕЛЬЧЕНКО, сжиженный природный газ, в отличие от трубопроводного, продается по спотовым контрактам и цены по долгосрочным контрактам выше, чем по споту. «Если зимой цена на трубопроводный газ была в районе 400 долларов, то спотовые цены были около 150-170 долларов», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, в июле 2009 года Министерство топлива и энергетики решило создать рабочую группу для координации работ по реализации проекта строительства в Украине терминала для приемки сжиженного природного газа.

В феврале 2007 года представители Министерства топлива и энергетики Украины и Европейской комиссии обсудили проекты строительства в Украине терминала для приемки сжиженного природного газа.

В январе 2006 года руководство НАК «Нафтогаз Украины» сообщило о том, что компания планирует построить в Крыму терминал по переработке сжиженного природного газа мощностью 20 млрд. куб. м в год. Планировалось, что «Нафтогаз Украины» будет закупать сжиженный природный газ в таких странах, как Ливия, Египет и т.д., танкерами его доставлять на терминал, далее переваливать в газотранспортную систему Украины и использовать как для собственных нужд, так и на экспорт.

Справка УНИАН. Сжиженный природный газ (СПГ, англ. LNG – Liquefied Natural Gas) получают при охлаждении природного газа до -162°С. В жидком состоянии объем газа уменьшается в 600 раз, что позволяет в значительной степени увеличить эффективность его хранения и транспортировки. СПГ транспортируют так же, как и нефть, – в специальных танкерах. В странах-импортерах он хранится в резервуарах. В специальных терминалах СПГ разогревается, благодаря чему возвращается в газообразное состояние и после этого закачивается в газотранспортную систему.

В Европейском Союзе в настоящее время имеется 10 терминалов для СПГ. Первые регулярные поставки сжиженного газа в Европу начались в еще 1964 году из Алжира в Великобританию.

Рынок СПГ развивается преимущественно в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (в Японии, например, за счет СПГ удовлетворяются все 100% потребности экономики страны в «голубом топливе»), а также частично на юге Европы. Поставки СПГ составляют сегодня всего 6% в общемировом объеме потребления природного газа.

Специалисты Кембриджской ассоциации энергетических исследований (CERA) прогнозируют достаточно быстрый рост популярности СПГ уже в ближайшее время. По их оценкам, к 2020 году доля СПГ в энергопотреблении, например в США, вырастет до 20% по сравнению с 1-2% в настоящее время (для сравнения: 11% – в Европе и 100% – в Японии). Ожидается, что общемировое потребление СПГ должно почти удвоиться уже к 2010 году.