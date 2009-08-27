Полтавец: недофинансирование угольной отрасли самое большое

Недофинансирование угольной отрасли Украины в этом году будет самым большим за последние четыре года и составит 206 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам вчера в Макеевке министр угольной промышленности Украины Виктор ПОЛТАВЕЦ.

«Недофинансирование в этом году будет 170 млн. грн., даже не 170, а 206 млн. грн. Это значительно больше, чем в 2005, 2006, 2007 и даже в 2008 году», - сказал министр.