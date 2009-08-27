ФПУ отказала НКРЭ в согласовании повышения цен на газ

Федерация профсоюзов Украины отказала Национальной комиссии регулирования электроэнергетики в согласовании представления НКРЭ на повышение цен на газ для населения с 1 сентября этого года.

Об этом заявил председатель ФПУ Василий ХАРА сегодня на брифинге.

При этом он отметил, что без согласия ФПУ у Министерства юстиции нет правовых оснований для государственной регистрации постановления НКРЭ о повышении цен газ с 1 сентября, что влечет за собой нелегитимность такого постановления.

В.ХАРА также высказал предположение, что с цены на газ для населения останутся после 1 сентября на прежнем уровне.

В распространенном сегодня заявлении ФПУ выражает категорический протест против решения НКРЭ о повышении цены на газ для населения на 20% с 1 сентября т.г. и по 20% - ежеквартально на протяжении 2010 года.

«Анализ проекта постановления НКРЭ, проведенный профсоюзными специалистами, показал, что предложения по повышения цены на газ не имеют объективного экономического обоснования. На сегодня населению поставляется исключительно дешевый газ внутренней добычи. Действующая средневзвешенная цена – 62 копейки за 1 куб. м уже является экономически обоснованной, обеспечивает высокодоходную работу газодобывающих компаний и позволяет им развиваться», - говорится в заявлении ФПУ.

В Федерации отмечают, что повышение цены с 1 сентября до 74 копеек в НКРЭ объясняют необходимостью строительства новых газовых скважин и увеличения добычи газа для обеспечения национальной энергетической безопасности. При этом, констатируют в ФПУ, не предусматривается привлечение ни бюджетных, ни кредитных ресурсов. «Таким образом, всю ответственность за энергетическую безопасность страны власть полностью переводит на 12 миллионов украинских семей, которые пользуются газом. И это – в условиях, когда стремительно растут цены, жилищно-коммунальные тарифы и безработица, не выплачиваются зарплаты», - в частности говорится в заявлении Федерации.

Как сообщал УНИАН, 27 августа в комментарии журналистам министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН заявил, что повышение цены на газ для населения с 1 сентября может не произойти, поскольку этот вопрос не согласован с профсоюзами.

«Нельзя поднять цену без согласования с профсоюзами. На сегодня такого согласования нет», - отметил Ю.ПРОДАН.

При этом он подчеркнул, что профсоюзы на сегодняшний день не поддерживают повышение цены на газ для населения.

***25 августа премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в 2009 году цена на газ для населения повышаться не будет.

Вместе с этим, в НКРЭ 26 августа подтвердили факт существования постановления о повышении цены на газ для населения с 1 сентября 2009 года, однако не смогли уточнить исходных данных документов и параметров повышения.

Повышение цены на газ для населения с 1 сентября было согласовано Украиной с Международным валютным фондом, и соответствующий пункт был внесен в откорректированную в июле т.г. программу сотрудничества Украины и МВФ (Меморандум).