Беларусь уменьшила прогнозный показатель объема транзита газа

Беларусь уменьшила прогнозный показатель объема транзита природного газа по своей территории в 2009 году с 47,3 млрд. куб. м до 44,2 млрд. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси № 1090 о внесении изменений и дополнений в Комплексную программу обеспечения эффективного использования транзитных возможностей Беларуси на 2006-2010 годы.

Как пояснили в пресс-службе белорусского правительства, причиной уменьшения годового объема транзита газа в 2009 году стало падение в Европе спроса на российский природный газ, что повлекло сокращение транзитных объемов, закрепленных в дополнении к контракту, подписанному между белорусским ОАО «Белтрансгаз» и российским ОАО «Газпром» 30 января 2009 года.

Белорусско-российский контракт также предусматривает ежегодную корректировку объема выручки и отчислений в бюджет после уточнения тарифных ставок на транзит природного газа через территорию Беларуси. До сокращения объема транзита газа прогнозировалось, что валютная выручка и отчисления в бюджет Беларуси за счет транзита газа составит соответственно 401,9 млн. и 80,4 млн. долларов в год.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году объем транзита газа через территорию Беларуси составил 51,4 млрд. куб. м. против прогноза в 47,3 млрд. куб. м.

В настоящее время транзит российского природного газа осуществляется по белорусскому участку газопровода «Ямал-Европа» мощностью 33 млрд. куб. м. в год, принадлежащему ОАО «Газпром», и по сетям газотранспортной системы ОАО «Белтрансгаз» (мощность - 51 млрд. куб. м. в год). Первая нитка «Ямал-Европа» в 2008 году вышла на проектную производительность.