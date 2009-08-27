«Нафтогаз» обещает вовремя оплатить газ за август

НАК «Нафтогаз Украины» обещает своевременно оплатить поставленный в августе т.г. российский газ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Газпрома» по результатам встречи сегодня в Санкт-Петербурге председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ.

«Закачка газа в украинские подземные хранилища идет в соответствии с графиком и в достаточных объемах для надежного функционирования газотранспортной системы Украины в зимний период как по поставкам газа внутренним потребителям, так и по транзиту российского газа европейским потребителям. О.ДУБИНА также подтвердил, что газ, поставленный «Газпромом» «Нафтогазу» в августе, будет оплачен своевременно», - говорится в сообщении «Газпрома».

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Украина до сих пор вовремя и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.