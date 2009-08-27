«Энергоатом» еще не принял на баланс Донузлавскую ВЭС

НАЭК «Энергоатом» до сих пор не приняла на баланс целостный имущественный комплекс ликвидированного госпредприятия «Донузлавская ветроэлектростанция» (ВЭС) из-за разногласий с Минтопэнерго по поводу реальной установленной мощности станции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил член НКРЭ Сергей ДУНАЙЛО сегодня в ходе открытого заседания Национальной комиссии регулирования электроэнергетики.

По его словам, из 17 МВт установленной мощности Донузлавской ВЭС, фактически работающими в данный момент могут считаться только 10 МВт. При этом НАЭК «Энергоатом» настаивает на приеме станции на баланс с мощностью 10 МВт. В то же время, С.ДУНАЙЛО отметил, что поскольку на сегодняшний день нет актов списания мощности в 7 МВт, то «Энергоатом» должен принять на баланс станцию с номинальной мощностью 17 МВт.

«Если нет акта списания, они должны принимать все 17 МВт, а если есть акт списания и он утвержден соответствующей комиссией государственной, тогда, пожалуйста, будет 10 МВт», - сказал он.

С.ДУНАЙЛО добавил, что в связи с создавшейся ситуацией НКРЭ не может установить для структурного подразделения «Энергоатома» «зеленый» тариф. При этом он уточнил, что в настоящее время ВЭС не производит электроэнергию в связи с низкими тарифами.

«Они просто не работают, потому что им работать с этим тарифом, который мы утвердили 2 года назад, нет смысла. Вот они ждали «зеленого» тарифа, а теперь его не могут получить по своей же расхлябанности», - сказал С.ДУНАЙЛО.

В связи с этим он высказал недоумение в отношении позиции профильного министерства и НАЭК.

Как сообщал УНИАН, приказом от 14 ноября 2008 года Министерство топлива и энергетики решило присоединить государственное предприятие «Донузлавская ВЭС» к НАЭК «Энергоатом». Ликвидацию ГП «Донузлавская ВЭС» планируется завершить к 1 марта 2009 года.

Справка УНИАН. ГП «Донузлавская ВЭС» - генерирующая компания, осуществляющая строительство и эксплуатацию ветровых электростанций в АР Крым. В состав предприятия входит три участка: Донузлавская ВЭС установленной мощностью 10,9 МВт (в эксплуатации находится 101 ветроагрегат типа USW 56/100, планируемая мощность — 45 МВт); Судакская — мощностью 6,2 МВт, в эксплуатации — 58 ветроагрегатов типа USW 56/100, планируемая мощность — 50 МВт, Черноморская — мощностью 0,6 МВт, планируемая — 5 МВт).

ГП «НАЭК «Энергоатом» - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.