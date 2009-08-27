СНБО поручил Кабмину разработать Концепцию развития рынка газа

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров Украины ускорить разработку Концепции формирования и развития рынка природного газа, разработать и утвердить в трехмесячный срок Концепцию формирования и развития рынка угольной продукции.

Об этом сказано в решении СНБО от 5 июня 2009 года, введенным в действие Указом Президента №681/2009 от 27 августа. Решение обнародовано на президентском сайте.

В частности, при разработке данных концепций Кабмину необходимо предусмотреть определение основных принципов создания и функционирования конкурентных рынков с внедрением основных положений законодательства ЕС, а также обеспечение эффективной деятельности субъектов рынков топливно-энергетических ресурсов путем создания системы конкурентных отношений.

Вместе с тем, Кабмину необходимо предусмотреть обеспечение системного подхода к формированию и стабильной работе рынков, дальнейшего их развития с учетом интересов потребителей и государства и обеспечение рационального и эффективного потребления топливно-энергетических ресурсов, повышения энергоэффективности и энергосбережения, в частности, внедрение новейших технологий газификации и сжигания угля, а также внедрение систем учета топливно-энергетических ресурсов на всех этапах их транспортировки, распределения и потребления.

В документе также отмечено, что Кабмину необходимо предусмотреть обеспечение диверсификации источников, поставщиков, маршрутов и способов транспортировки природного газа, в частности, путем: поставок природного газа из прикаспийских и среднеазиатских государств; участия в проектах по разведке, разработке и эксплуатации месторождений углеводородов на территории Африки и Ближнего Востока; поставок сжиженного природного газа из государств Африки и Ближнего Востока и расширения его использования в Украине.

Кроме того, СНБО признал систему государственного управления и регулирования в сфере топливно-энергетических ресурсов такой, которая не обеспечивает реализацию основных направлений государственной политики по вопросам национальной безопасности относительно ускорения прогрессивных структурных и институционных изменений в экономике и нуждается в оптимизации.

Также СНБО поручил Кабмину разработать и утвердить до конца 2009 года план мероприятий по реализации положений отмеченных концепций с определением сроков, которые будут отвечать этапам рыночных преобразований с учетом перспектив присоединения Украины к Договору об основании Энергетического Содружества. Правительству также поручено обратиться к международным финансовым организациям и Европейской комиссии относительно предоставления украинской стороне поддержки в практической реализации мероприятий по постепенному (поэтапному) переходу Украины к модели конкурентных рынков энергетических ресурсов; разработать при участии местных органов исполнительной власти угледобывающих регионов и утвердить комплексные меры по легализации и стимулированию добычи списанных и забалансовых запасов угля малыми шахтами.