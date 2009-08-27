КМУ должен внести в ВР законопроект об оптовом рынке угольной продукции

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил Кабинету министров разработать и внести на утверждение Верховной Рады законопроект о функционировании оптового рынка угольной продукции.

Об этом сказано в решении СНБО от 5 июня т.г., введенном в действие Указом Президента Украины Виктора Ющенко от 27 августа №681, который обнародован на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, в указанном законопроекте правительству поручено предусмотреть определение исключительно законами видов и порядка государственной поддержки угольной отрасли.

Законопроект также должен создавать условия для либерализации рынка угольной продукции, в частности, в части обеспечения свободного выбора потребителями ее поставщиков, прозрачности установления цен и механизмов государственного регулирования рынка.

Действие документа должно распространяться на всех субъектов ведения хозяйства независимо от формы собственности.

Также в законопроекте предлагается предусмотреть внедрение биржевой торговли угольной продукцией с возможностью заключения прямых договоров между ее производителями и конечными потребителями.