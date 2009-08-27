СНБО поручил Кабмину разработать программу реформы газового сектора

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров Украины разработать до конца 2009 года программы реформирования газового сектора на 2010-2011 гг. на основе положений законодательства ЕС.

Об этом сказано в обнародованном на сайте Президента решении СНБО от 5 июня 2009 года, введенном в действие Указом Президента №681/2009 от 27 августа.

Кроме того, для надлежащей организации и координации работ по модернизации газотранспортной системы Украины в соответствии с Совместным заявлением по результатам Общей ЕС-Украина международной конференции относительно модернизации газотранзитной системы Украины, подписанной в Брюсселе 23 марта 2009 года, Кабмину поручено обеспечить привлечение к работе межведомственной группы технической координации по вопросам реализации положений Брюссельской конференции представителей Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Вместе с тем, Кабмину поручено обеспечить определение приемлемых для международных финансовых организаций и потенциальных кредиторов принципов работы группы технической координации с учетом иностранного опыта управления проектами и контроля за использованием средств инвесторов, а также проработать вопрос распространения правил деятельности Чернобыльского фонда «Укрытия» и Группы управления проектом - Планом осуществления мероприятий на объекте «Укрытие» на деятельность группы технической координации.

Также Кабмину поручено внедрить мероприятия по реализации обязательств, взятых на себя правительством Украины в Общем заявлении, в частности, относительно: предоставления доступа к сети газопроводов высокого давления и хранилищ газа третьим сторонам на прозрачных коммерческих условиях; внедрение прозрачных тарифов на доступ к газотранспортной системе Украины, которые отображают действительно понесенные расходы и включают надлежащую доходность инвестиций; обеспечение независимости оператора газотранспортной системы путем предоставления в установленном порядке возможности использования поступлений из доходов от транспортировки и хранения природного газа, функционирования отмеченного оператора на коммерческих принципах; соблюдение заемщиком, предназначенным для модернизации газотранзитной системы Украины, международных правил проведения закупок, экологических стандартов и требований безопасности; обеспечение прозрачности и открытости отмеченного заемщика, контроля за использованием средств, предназначенных для модернизации газотранзитной системы Украины.

СНБО также поручил Кабмину не допускать действий, которые могут существенно осложнить реализацию Общего заявления, в частности авансового использования доходов от транспортировки и хранения природного газа на потребности, которые выходят за пределы функций оператора газотранспортной системы.