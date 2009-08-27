СНБО: ротацию членов НКРЭ нужно отнести к полномочиям Кабмина

Совет национальной безопасности и обороны Украины выступает за принятие законопроекта, которым ротация членов и назначение главы Национальной комиссии регулирования электроэнергетики будет отнесена к исключительным полномочиям Кабинета министров Украины.

Об этом говорится в обнародованном на сайте Президента Украины решении СНБО от 5 июня т.г., введенном в действие Указом Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 27 августа №681.

Согласно документу, в частности, СНБО поручило правительству обеспечить сопровождение в Верховной Раде законопроекта №0883 «О государственном регулировании в электроэнергетике» (авт. Владимир Бронников, Андрей Клюев, Николай Мартыненко и Сергей Тулуб).

Как сообщал УНИАН, В Верховной Раде IV и V созывов были зарегистрированы 2 законопроекта, определяющие статус НКРЭ.

Оба законопроекта («О государственном регулировании в электроэнергетике» (№0899 Владимир БРОННИКОВ, Андрей КЛЮЕВ и др. и «Орган государственного регулирования в электроэнергетике» №2424 Александр КУЧЕРЕНКО, Анатолий КИНАХ и др.) направлены на определение механизмов государственного регулирования в сфере электроэнергетики. При этом в обоих законопроектах предложено определение статуса функций специального органа регулирования в данной сфере. Одним из главнейших принципиальных различий указанных законопроектов является механизм формирования состава комиссии и назначения ее председателя, а также вопрос подотчетности НКРЭ. Законопроектом КУЧЕРЕНКО-КИНАХА, в частности, предлагается передать полномочия по формированию состава комиссии и по назначению ее председателя Президенту. При этом членов НКРЭ предлагается назначать и утверждать по предварительному согласованию Верховной Рады. Законопроектом БРОННИКОВА-КЛЮЕВ данные полномочия предлагается сохранить за Кабинетом министров Украины, при этом НКРЭ определяется как «центральный орган исполнительной власти».