Экспорт электроэнергии в Польшу возобновится 1 сентября

Поставки украинской электроэнергии в адрес компании Zomar s.a. (Польша), приостановленные в июне текущего года, будут возобновлены 1 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор госпредприятия «Укринтерэнерго» Валентин БОНДАРЕНКО.

«Возобновление экспорта украинской электроэнергии в Польшу стало возможным благодаря постоянной работе «Укринтерэнерго» с польским контрагентом по нахождению взаимоприемлемого варианта осуществления таких поставок, с учетом наметившегося роста цен на электроэнергию на внутреннем рынке этой страны и девальвации национальной валюты. Все эти факторы привели к тому, что относительно дорогая украинская электроэнергия стала конкурентоспособной у наших соседей», - сказал директор «Укринтерэнерго».

Мощность поставок в Польшу, по словам директора госпредприятия, составит порядка 120 МВт. Электроэнергия будет экспортироваться в Польшу практически ровным графиком.

В.БОНДАРЕНКО также отметил, что с началом экономического кризиса цены на электроэнергию на европейских рынках, в том числе, польском, значительно снизились, в отличие от оптовой рыночной цены на электроэнергию в Украине, которая «имеет тенденцию к постоянному повышению».

Он напомнил, что «Укринтерэнерго» 1 июня 2009 года возобновило поставки электроэнергии в Польшу, однако 12 июня было вынуждено их приостановить из-за изменения порядка формирования цены покупки электроэнергии на Оптовом рынке электрической энергии (ОРЭ) Украины для ее дальнейшего экспорта, обусловленного внесением изменений в законодательство.

В.БОНДАРЕНКО пояснил, что «Укринтерэнерго» с июня 2009 года покупает электроэнергию на ОРЭ для ее дальнейшего экспорта на общих основаниях по почасовым оптовым рыночным ценам. Ранее госпредприятие приобретало электроэнергию по ценам, которые Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Украины утверждала для каждого внешнеэкономического контракта «Укринтерэнерго».

Он также сообщил, что «Укринтерэнерго» с июля удвоило мощность поставок в Белоруссию со 180 МВт до 380 МВт.

«Благодаря усилиям «Укринтерэнерго» и выполнению заключенных ранее контрактов удалось преломить наметившуюся тенденцию сокращения объемов экспорта украинской электроэнергии», - подчеркнул В.БОНДАРЕНКО.

Поставки в западном направлении в мае и августе текущего года были ограничены проведением ремонтов на межгосударственных линиях электропередачи, соединяющих «остров Бурштынской ТЭС» с энергосистемами Румынии, Венгрии и Словакии, а также на Бурштынской ТЭС, добавил директор госпредприятия.

Как сообщал УНИАН, Zomar в декабре 2008 года из-за падения спроса и цен на электроэнергию в Польше отказался от импорта украинской электроэнергии.

В мае «Укринтерэнерго» и Zomar договорились о возобновлении поставок и изменении порядка пересмотра контрактных цен. Теперь цены на экспортируемую в Польшу украинскую электроэнергию пересматриваются ежемесячно и определяться по формуле, учитывающей прогнозную оптовую рыночную цену, ежемесячно устанавливаемую НКРЭ для внутреннего рынка, а также повышающий коэффициент. Такой же подход «Укринтерэнерго» использует при формировании цен на электроэнергию, которая экспортируется в Венгрию, Румынию и Словакию.