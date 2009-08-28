Необходимо возобновить ядерный статус Украины

Тернопольский областной совет требует от руководства государства разорвать Будапештский меморандум 1994 года и возобновить ядерный статус Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в обращении к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, Председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ, принятом на вчерашней сессии.

Депутаты выразили “глубокое возмущение обращением Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА к украинской власти с безосновательными обвинениями”. “Это является проявлением неуважения к украинской нации и информационной подготовкой московской экспансии в Украину накануне президентских выборов. С возмущением осуждаем попытку президента Российской Федерации и его администрации диктовать суверенному Украинскому государству и его представителям требования как к внутренней, так и внешней политике”, – сказано в обращении.

Депутаты облсовета также отметили, что послание Д.МЕДВЕДЕВА появилось на следующий день после того, как он объявил о внесении в Госдуму РФ законопроекта об использовании российских Вооруженных сил за рубежом.

Тернопольские депутаты напомнили, что 5 декабря 1994 года в Будапеште был подписан меморандум «О гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Соглашению о нераспространении ядерного оружия».

Гарантами безопасности Украины, в соответствии с настоящим документом, выступили США, Российская Федерация и Великобритания.

«В соответствии с Будапештским меморандумом, Украина добровольно лишилась третьего в мире ядерного потенциала и стала безъядерным государством. Все свои обязательства Украина выполняла, выполняет и будет выполнять, поэтому мы вправе рассчитывать на такое же отношение к себе со стороны государств-гарантов», - убеждены депутаты. При этом они подчеркнули, что Российская Федерация ведет откровенно враждебную политику в отношении Украины, а Украина в противостоянии с Москвой не услышала ни одного решительного слова в свою поддержку со стороны других государств-гарантов: США и Великобритании.

Депутаты облсовета требуют от руководства государства обеспечить финансирование Вооруженных Сил Украины на уровне 4% ВВП и ускорить переход ВСУ на профессиональную основу.

Кроме этого, облсовет требует принять закон о люстрации и поручить Службе безопасности Украины немедленно осуществить проверку высших должностных лиц и руководства политических сил на причастность к сотрудничеству со спецслужбами Российской Федерации.

Заявление-обращение также направлено Посольству Российской Федерации в Украине, Верховной Раде Крыма и областным советам.