Прибыль «ЛУКойла» снизилась в 2,2 раза

Чистая прибыль компании «ЛУКойл» в первом полугодии 2009 года составила 3 млрд 362 млн. долл., что в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Прибыль компании во втором квартале составила 2 млрд 324 млн. долл. Такие данные приводятся в сообщении компании.

Показатель EBITDA в первом полугодии 2009 года составил 6 млрд 534 млн. долл.

В первом полугодии 2009 года компания начислила 9 млрд долл. налогов, в том числе налог на прибыль – 1 млрд долл.

Напомним, ОАО «ЛУКОЙЛ» владеет украинским ОАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ». Одесский НПЗ способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн. тонн нефти. С 2000 года завод принадлежит российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». Компании "ЛУКОЙЛ" принадлежат 6 нефтеперерабатывающих заводов в России и за рубежом: в Украине, Болгарии и Румынии. Их совокупная мощность составляет 14 млн. тонн нефти в год.