Баррель нефти ОПЕК подешевел

Цена нефтяной «корзины» ОПЕК в четверг, 27 августа, продолжила снижение, но пока остается выше отметки 70 долл. за баррель, сообщает картель.

Стоимость «корзины» 27 августа снизилась на 0,08 долл. - до 70,36 долл. за баррель с 70,44 долл. в предыдущий торговый день.

Рекорд цены «корзины» был установлен 3 июля 2008 года, когда был достигнут уровень 140,73 долл. за баррель, передает РИА «Новости».

Как сообщал УНИАН, ОПЕК в начале августа снизила прогноз спроса на нефть, добываемую ее участниками, в 2010 году в связи с ожидаемым ростом поставок из стран вне ОПЕК и незначительными темпами восстановления мировой экономики.

Картель предполагает, что в будущем году спрос на добытую в странах ОПЕК нефть снизится на 480 тыс. барр. в сутки – до 27,97 млн. барр. в сутки. Ранее ОПЕК предсказывала спад в 380 тыс. барр. в сутки.

Поставки из стран, не входящих в ОПЕК, вырастут на 430 тыс. барр. в сутки, прогнозирует организация. Предыдущий прогноз предусматривал рост на 330 тыс. барр. в сутки.

ОПЕК не изменила прогноз объемов мирового потребления нефти в 2009-2010 годах, предполагающий сокращение на 1,65 млн. барр. в сутки в этом году и рост на 500 тыс. барр. в сутки - в будущем году. Дисциплина среди участников ОПЕК в июле ослабла: члены картеля соблюдают квоты на 68%, по сравнению с 70% в июне.

Справка УНИАН. В состав ОПЕК, на долю которой приходится около 40% мировой добычи нефти, входят 13 стран: Алжир, Ангола, Эквадор, Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла.