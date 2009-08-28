Россия с 1 сентября повышает экспортную пошлину на нефть

Председатель правительства России Владимир Путин подписал постановление от 24 августа N697, согласно которому ставка экспортной таможенной пошлины на сырую нефть с 1 сентября 2009 года повышается с 222 долл./т до 238,6 долл./т.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Экспортные пошлины на светлые нефтепродукты повышаются с 161,9 долл./т до 173,1 долл./т, а на темные нефтепродукты – с 87,2 долл./т до 93,2 долл./т, передает «Газета.Ru».

Отметим, украинские НПЗ используют для производства нефтепродуктов, в основном, украинскую легкую нефть и российскую нефть Urals.