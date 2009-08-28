Бензин в Украине подорожал

С 21 по 28 августа 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,4-0,6% (в среднем на 0,55%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев).

Так, по данным мониторинга компании UPECO, с 21 по 28 августа 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-76 – увеличились на 0,6% - с 6,67 грн./литр до 6,71 грн./литр

Бензин А-92 – увеличились на 0,6% - с 7,13 грн./литр до 7,17 грн./литр

Бензин А-95 – увеличились на 0,4% - с 7,52 грн./литр до 7,55 грн./литр

Дизельное топливо – увеличились на 0,6% - с 6,17 грн./литр до 6,21 грн./литр

Напомним, в год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания UPECO основана в 1997 году и на сегодняшний день является одной из ведущих в Украине в сфере сбора, систематизации и анализа информации о рынках нефти и нефтепродуктов.