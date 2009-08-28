Cadogan Petroleum получил новые независимые заключения

Компания Сadogan Petroleum Plc (Великобритания) получила новые независимые заключения, подтверждающие законное действие лицензий компании на два месторождения в Полтавской области, от ведущей украинской юридической фирмы, которая раньше не была вовлечена в дело.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что в Сadogan Petroleum надеются на положительное решение спора в судах по лицензиям на разработку Пирковского и Загорянского газовых месторождений в Полтавской области, однако не указывается, какие именно дополнительные документы получены.

«Директора считают, что, несмотря на предыдущие противоречия, действие лицензий группы будет повторно подтверждено и что обжалования безосновательны», – сказано в сообщении.

При этом в компании напоминают, что в феврале 2009 года Высший административный суд Украины выдал постановление в интересах основного непрямого обжалования касательно Пирковской лицензии. При поддержке генерального прокурора Украины компания подала апелляцию в Верховный Суд Украины относительно Пирковской лицензии, и 16 июня 2009 года Верховный Суд упразднил постановление Высшего административного суда, выданное в феврале 2009 года.

Кроме того, Верховный Суд распорядился Высшему административному суду пересмотреть его предыдущие постановления против группы без рассмотрения любых дополнительных доказательств. Сообщения о дате нового слушания в Высшем административном суде группа еще не получала.

Слушания касательно Загорянской лицензии в Верховном Суде не будет. Поскольку здесь решение аналогично решению по Пирковский лицензии, Верховный Суд направил предыдущее постановление обратно в Высший административный суд. Сообщение о дате нового слушания в Высшем административном суде группа также еще не получала.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля 2009 года Высший административный суд Украины вынес решение в пользу дочернего предприятия «Полтавнефтегазгеология» НАК «Надра Украины» по делу рассмотрения апелляции относительно передачи лицензии на Пирковское месторождение компании «Надра Украины» в июне 2007 года.

Справка УНИАН. Компания Cadogan Petroleum создана в 2005 году и специализируется на разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.

В Украине Cadogan Petroleum является оператором по подготовке и разведке газоконденсатных месторождений на площади 121 кв. км Днепровско-Донецкого бассейна.

Компания владеет 11 лицензиями (14 участков углеводородных площадей) на изучение месторождений с газоконденсатными отложениями по всей Украине и ведет активную деятельность на этих активах. Активы компании находятся в двух бассейнах с газоконденсатными отложениями в Украине: Карпатском и Днепровско-Донецком. Месторождения имеют хорошо развитую инфраструктуру, и Cadogan владеет правом на добычу газоконденсатов на этих месторождениях.

Компании Cadogan Petroleum принадлежат компании Cadogan Ukraine (ранее – Rentoul; которая, в свою очередь, приобрела две украинские компании – «Астро-Инвест» и «Газодобыча») и канадская компания Momentum Energy. Первой принадлежит 70% в соглашении о совместной деятельности на разработку Пирковского газоконденсатного месторождения (остальные 30% находятся в собственности «Надра Украины»), второй – 100% в Покровском месторождении (Полтавская обл.).

Momentum Energy владеет лицензиями на добычу газа на Черемховской и Дебеславицкой площадях и на разработку Слободо-Рунгурского месторождения в Ивано-Франковской области.