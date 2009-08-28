Zomar хочет минимизировать убытки

Польская компания Zomar решила возобновить с сентября импорт украинской электроэнергии в первую очередь для минимизации убытков от содержания линии «Добротвир-Замосць».

Об этом сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Польше глава правления компании Станислав АДАМЯК.

По его словам, ежемесячно фирма тратит около 65 тыс. долл. на аренду и содержание этой линии, по которой поставляется электроэнергия из Украины в Польшу.

Глава компании отметил некоторое улучшение условий продажи украинской электроэнергии в Польше благодаря повышению курса национальной валюты и повышению стоимости электроэнергии на внутреннем рынке, подчеркнув при этом, что электроэнергия из Украины остается очень дорогой.

«Эта цена не гарантирует доходного бизнеса», - сказал С.АДАМЯК.

Он указал на то, что Украина не изменила порядка определения цены на электроэнергию для экспортных контрактов, поэтому цена при поставках в Польшу осталась без изменений.

С.АДАМЯК отметил, что Zomar, покупая украинскую электроэнергию, несет «большие риски», поскольку фирма обязана ее оплатить согласно контракту, но нет уверенности, что сможет продать ее в Польше с прибылью.

Он сообщил, что компания договорилась с «Укринтерэнерго» в сентябре о покупке 62 тыс. МВт электроэнергии при мощности поставок 120 МВт.

С.АДАМЯК выразил надежду, что Zomar удастся выгодно продать купленную в сентябре электроэнергию, что позволит продлить контракт и поставлять украинскую электроэнергию в Польше в следующие месяцы.

Как сообщал УНИАН, ГП «Укринтерэнерго» с 1 сентября возобновляет экспорт электроэнергии в Польшу, прерванный в середине июня после менее двух недель поставок из-за отказа компании Zomar покупать ее из-за слишком высокой цены.

В июне С.АДАМЯК заявил, что в результате изменения правил определения цены электроэнергии в Украине цена ее поставки на экспорт выросла на 30%, что сделало нерентабельным ее покупку с целью перепродажи в Польше.

Справка УНИАН. Последний раз конфликт по поставкам украинской электроэнергии в Польшу возник в октябре 2007 года, когда Украина решила прекратить поставки, несмотря на существующий с Zomar контракт до 2011 года.

Поставки были возобновлены в апреле 2008 года. Zomar заявлял об около 2 млн. долларов убытков из-за недопоставок из Украины с октября по апрель.

В декабре 2008 года экспорт украинской электроэнергии в Польшу был прекращен из-за отказа Zomar S.A., вызванного резким падением энергопотребления внутри Польши.