НБУ может продать «Энергоатому» валюту по официальному курсу

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила министру топлива и энергетики Юрию ПРОДАНУ отработать вопрос возможности продажи Национальным банком Украины валюты НАЭК «Энергоатом» по официальному курсу для выполнения обязательств энергокомпании по внешнеэкономическим договорам.

Об этом сказано в пакете поручений, данных премьером профильным министерствам и ведомствам 11 августа по итогам рассмотрения докладной записки руководителя группы советников премьер-министра Виталия ГАЙДУКА, текстом которого располагает УНИАН.

Так, Ю.ПРОДАНУ поручено рассмотреть возможность предоставления Нацбанком государственным банкам рефинансирования для дальнейшего кредитования НАЭК «Энергоатом».

Также Ю.ТИМОШЕНКО поручила главе НКРЭ Валерию КАЛЬЧЕНКО рассмотреть вопрос корректировки с 1 сентября статей расходов, заложенных в тариф «Энергоатома», с учетом изменения курса гривни к доллару по статьям «закупка свежего ядерного топлива» и «возврат кредитов ЕБРР и Евроатому».

Также при коррекции тарифа компании регулятору поручено учесть необходимость выполнения мероприятий по повышению безопасности и продлению эксплуатации действующих энергоблоков, а также по расширению хранилища отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС.

Кроме того, в тарифе поручено учесть затраты, связанные с подготовкой к строительству 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС, возвращение зарплаты персонала АЭС на уровень второго полугодия 2008 года, а также увеличение размера сбора за загрязнение окружающей среды.

Согласно аналитической записке В. ГАЙДУКА, в тарифе «Энергоатома» следует дополнительно предусмотреть расходы на меры по повышению безопасности и продлению эксплуатации энергоблоков АЭС и расширению хранилища ЗАЭС – 330,1 млн. грн., на возвращение зарплаты персонала АЭС на уровень второго полугодия 2008 года – 282,8 млн. грн., на увеличение стоимости свежего ядерного топлива из-за курсового роста – 143,4 млн. грн., на подготовку к строительству 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС – 42 млн. грн.

Кроме того, регулятору рекомендуется предусмотреть в тарифе атомного оператора увеличение платы за загрязнение окружающей среды на почти 60 млн. грн., а также увеличение налога на землю на 9,3 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 13 августа Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) увеличила тариф НАЭК «Энергоатом» на отпуск электроэнергии на 1,5% - до 13,97 коп. за кВт/ч.

В новом тарифе «Энергоатома» учтены средства, которые позволят генкомпании оплатить расходы на оплату сбора за загрязнение окружающей среды, установленные постановлением Кабмина №391 от 24 апреля 2009 года.

«Энергоатом» закупает свежее ядерное топливо у ОАО «ТВЭЛ» (РФ). При утверждении тарифа на отпуск электроэнергии компанией на 2009 год НКРЭ учитывала расходы на поставку свежего ядерного топлива исходя из курса гривни к доллару на уровне 7,5 грн. за доллар. С лета т.г. «Энергоатом» стал несвоевременно выполнять свои обязательства по текущим платежам за поставленное топливо с российским контрагентом.

Справка УНИАН. ГП "НАЭК "Энергоатом" - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.