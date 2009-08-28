Эксперт: Украине нужна единая энергетическая стратегия

Председатель Киевского международного энергетического клуба, член правления Украинской народной партии (УНП) Александр ТОДИЙЧУК считает, что Украина должна разработать единую энергетическую стратегию, которая позволит системно решать энергетические вопросы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УНП.

«Отдельные решения относительно диверсификации поставок энергоносителей принципиально не изменят ситуацию. Украина должна разработать единую энергетическую стратегию, которая позволит системно решать энергетические вопросы и стать прогнозируемой для других государств страной», – сказал А.ТОДИЙЧУК, комментируя заявление посла Украины в Туркмении Виктора МАЙКО о возможности возобновления Украиной попыток перейти на прямые поставки туркменского газа без посредничества "Газпрома".

По его словам, «вопросы энергетической диверсификации должны стать ведущими в украинской внешней политике, которая обязана руководствоваться базовыми положениями энергетической стратегии».

При этом эксперт добавил, что Украине следует активно искать свое место в решении вопросов между участниками внешнего энергетического рынка. «Отсутствие активной энергетической позиции обусловлено отсутствием стратегического видения поведения Украины и другими участниками рынка», – отметил А.ТОДИЙЧУК.

По его убеждению, «в Украине нет никакой концепции внешней энергетической политики и сама она является бессистемной и неконструктивной».

А.ТОДИЙЧУК считает серьезным проигрышем Украины ее неучастие в проекте «Набукко», первые проекты которого предусматривали ветку через украинскую территорию. «Этот вариант не нашел надлежащей поддержки, в первую очередь по вине самой Украины, которая вяло его поддерживала», – убежден политик.