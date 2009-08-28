«Нафтогаз» увеличил добычу газа

Предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины", в январе-июле 2009 года увеличили объемы добычи газа на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 11,415 млрд. кубометров.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В частности, в январе-июле т.г. предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины", сократили объемы добычи нефти и газового конденсата на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 2 млн. 166,6 тыс. тонн.

Справка. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.