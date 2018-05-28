Цена газа: оппозиция помогла Кабмину сохранить лицо в глазах МВФ

Сегодня уже можно смело говорить о том, что цена газа для населения и после 1 сентября останется на нынешнем уровне - 600 грн. за 1 тысячу кубометров. С одной стороны, рядовой украинец может вздохнуть с облегчением, ему не накинут дополнительно 120-150 грн. за потребленную тысячу кубов газа, что и составило бы обещанное подорожание на 20%. Но с другой – каждый должен отдавать себе отчет в том, что, продолжая платить за газ по теперешним тарифам, затраты на добычу и транспортировку украинского голубого топлива не покрываются. В свою очередь Нафтогаз, дотируя население, будет продолжать залазить в долги и рано или поздно это закончится крахом всей газовой отрасли Украины. К тому же, сохранение нерыночных цен на газ противоречит обещаниям, данным украинским правительством МВФ и Еврокомиссии в обмен на заверения о продолжении кредитования Украины. Но, как не странно, и сам Кабмин, и Секретариат Президента, и, конечно же, оппозиция, по большому счету, остались при своих интересах. По настоящему огорчен разве что Нафтогаз…

МВФ - последний борец за финансовое оздоровление “Нафтогаза”

Разговоры о неизбежном повышении цены на газ для населения ведутся уже не один год. Тот факт, что украинцы получают газ, добытый на территории страны, по заниженным ценам, что крайне негативно отражается на работе Нафтогаза, известен всем. Если промышленные предприятия покупают российский газ по рыночной цене, то население, которое использует газ в бытовых целях, платит за него лишь порядка 70% реальной стоимости, разницу же приходится покрывать за счет государства, которое вынуждено изыскивать для этого средства в госбюджете или же брать их в кредит у зарубежных финансовых учреждений, таких как Всемирный банк, МВФ или ЕБРР. При этом все долги записываются на счет государственной компании Нафтогаз, о вероятности технического дефолта которой не устают повторять эксперты. Естественно, что в условиях кризиса, когда дефицит госбюджета и так зашкаливает, найти деньги для доплаты за газ, потребленный домохозяйствами, крайне сложно. Кредиторы, в первую очередь МВФ, стали особенно настойчиво требовать от украинского правительства привести цены на газ для населения в соответствие с рыночнообоснованными, сделав это одним из условий продолжения кредитования нашей экономики.

Что касается кредита, то 28 июля Совет директоров Фонда принял решение выделить Украине 3,3 миллиарда долларов очередного, третьего транша стабилизационного кредита, общий размер которого составляет 16,43 миллиарда долларов. Фонд согласился с увеличением бюджетного дефицита Украины (о чем раньше не хотел и слушать) в связи с трудностями, испытываемыми Нафтогазом. В то же время, МВФ потребовал от Кабмина скорректировать финплан НАК, повысив с 1 сентября тарифы на газ для населения. В Меморандуме, подписанном между Украиной и МВФ, также зафиксировано, что, помимо повышения тарифов на газ, в Украине должны будут ввести штрафы для населения за несвоевременную оплату использованного газа и коммунальных услуг (соответствующие изменения в законодательство необходимо внести до конца сентября). Таким образом, формально Украина приняла на себя обязательство поднять цену на газ с 1 сентября, но фактически было понятно, что идти на такую непопулярную меру накануне выборов Юлия Тимошенко абсолютно не заинтересована.

В условиях жесткой предвыборной борьбы партия власти вынуждена передвинуть на второй план вопрос финансового оздоровления Нафтогаза в угоду интересам электората. В результате, давая обещания МВФ повысить цены на газ с 1 сентября, 25 августа Юлия Тимошенко заявляет о том, что в этом году цены на газ для населения подниматься не будут. За этим заявлением следует некоторая суета в Национальной комиссии регулирования электроэнергетики, которая вроде бы уже издала распоряжение о повышении цен на газ с 1 сентября. Минюст, который должен одобрить (юстировать) этот документ, сообщает о том, что его не зарегистрировал. А министр топлива и энергетики Юрий Продан заявляет 26 августа о том, что повышение цены на газ для населения с 1 сентября может не произойти, поскольку этот вопрос не согласован с Федерацией профсоюзов Украины. После чего это заявление подтверждает и председатель НКРЭ Валерий Кальченко.

ФПУ стала новым центром принятия решений в газовой отрасли Украины

ФПУ не заставило себя ждать. 27 августа глава Федерации Василий Хара провел брифинг, на котором обрушил на правительство безудержные потоки критики и заявил, что только благодаря принципиальной позиции профсоюзов граждане Украины будут платить за газ по старым ценам. Для многих это стало неожиданным сюрпризом, ведь раньше никто не рассматривал Федерацию профсоюзов как субъект газовой политики Украины.

«Анализ проекта постановления НКРЭ, проведенный профсоюзными специалистами, показал, что предложения о повышении цены на газ не имеют объективного экономического обоснования. На сегодня населению поставляется исключительно дешевый газ внутренней добычи. Действующая средневзвешенная цена – 62 копейки за 1 куб. м уже является экономически обоснованной, обеспечивает высокодоходную работу газодобывающих компаний и позволяет им развиваться», - говорится в заявлении, распространенном ФПУ.

В Федерации не смогли удержаться от патетики и обвинили Кабмин в том, что «всю ответственность за энергетическую безопасность страны власть полностью переводит на 12 миллионов украинских семей, которые пользуются газом. И это в условиях, когда стремительно растут цены, жилищно-коммунальные тарифы и безработица, не выплачиваются зарплаты».

Как не крути, но, сорвав «коварные планы» правительства, ФПУ заявила о себе, как об одной из основополагающих сил в формировании тарифной политики на украинском газовом рынке. При этом в Федерации подчеркивают, что, блокируя распоряжение НКРЭ, она воспользовалась своим правом, которое предоставлено ей Генеральным соглашением с Кабмином и работодателями, подписанным 15 апреля 2008 года и действующим до конца 2009 года.

Вопрос – почему Кабмин и НКРЭ так легко согласились с позицией ФПУ, остается риторическим. Понятно, что в данном случае бороться за выполнение обязательств перед МВФ Кабмин хотел меньше всех. Принципиальная позиция премьера относительно повышения цен стала бы убийственным оружием в руках ее оппонентов из Партии регионов в ходе избирательной компании.

Нафтогаз остался при своем мнении

Комментируя заявление ФПУ о необоснованности предложенного НКРЭ повышения цен, пресс-секретарь Нафтогаза Валентин Землянский отметил, что “есть такой прием – обвинить в необоснованных ценах для того, чтобы в процессе опровержения обвинений были раскрыты реальные цифры, являющиеся коммерческой тайной. Мы этого делать не будем, позиция НАК “Нафтогаз Украины” в том, что заявления ФПУ относительно необоснованности повышения цен на добываемый в Украине газ не соответствуют действительности. На сегодняшний день цена на газ для населения не соответствует экономически обоснованному уровню”. При этом В.Землянский подчеркнул, что сохранение прежних цен на газ для населения не лучшим образом отразится на отрасли. “Нам снова придется заимствовать деньги для покрытия существующих разрывов между нашими затратами и конечной ценой для потребителей. Кроме того, мы не получим средств для инвестирования в развитие собственной добычи газа”, – пояснил он.

По мнению В.Землянского, для обеспечения рентабельной работы украинских газодобытчиков и газотранспортников цена газа для населения должна увеличится на 50% в сравнении с сегодняшней средней ценой в 600 грн. за 1 куб. м газа. Таким образом, минимально приемлемая отпускная цена украинского газа должна составлять 900 грн. за тысячу кубометров.

Стоит отметить, промышленные предприятия Украины в 2009 году получают российский газ по цене в 2400 – 2500 тыс. грн. за 1 тыс. куб м.

Президент за повышение, но только при условии соцгарантий

Что касается президентской стороны, то, как напомнил представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский, реформировать украинский газовый сектор, в том числе и сделать цены на газ для населения экономически обоснованными - обязательства правительства, в первую очередь, перед самой Украиной. «У нас газовый сектор функционирует еще по принципу УССР. Конечно, приведение тарифов на газ в соответствие с рыночной обоснованной ценой газа является и важным условием для получения кредитов МВФ и продолжения сотрудничества с другими финансовыми институтами и Европейской комиссией. Поэтому непоследовательность премьер-министра просто удивляет – она пишет письма в Еврокомиссию, заявляет на переговорах, что мы будем реформировать газовый сектор, и одновременно заявляет о том, что цены на газ для населения в этом году повышаться не будут”, – отметил Б.Соколовский.

Правда, он тут же признал существование определенных нюансов в этом вопросе. “Когда Европейская комиссия в июне прислала нам документ, в котором были перечислены все пункты относительно реформирования украинского газового сектора, то в той части, где идет речь о приведении к рыночно обоснованному уровню цен на газ, сказано, что при этом должна быть обеспечена защита малообеспеченных потребителей газа. На этом условии всегда настаивает и Президент – реформировать украинский газовый сектор следует обязательно в пакете с социальной защитой малообеспеченных граждан”, - подчеркивает представитель Президента и добавляет: ”При этом последнее решение, которое принимала премьер-министр, почему-то касается только повышения цен на газ, но не полслова не говорится о социальной защите. Малообеспеченные украинские семьи не должны на себе прочувствовать реформирование газовой отрасли, необходимость которой уже давно назрела в Украине”.

Сговора не было, но совпадение интересов на лицо

И опять о внезапном появлении ФПУ в роли одного из решающих факторов тарифной политики на газовом рынке. Как отметил народный депутат (БЮТ), советник премьер-министра по энергетическим вопросам Александр Гудыма, ранее у профсоюзов просто не было причины для подобных действий. «В течение последних 2-х лет таких значительных повышений цены на газ для населения, как в этом году, не планировалось и это первый раз, когда профсоюзы сказали свое слово. За 2 года формально повышения цены для населения не было – изменилась только градация тарифов в зависимости от объемов потребляемого газа. При этом для малообеспеченных граждан повышения не было, а для тех, кто потреблял 4-6 тысяч кубометров газа в год, юридически тоже повышения не было, соответственно, и согласия профсоюзов на это не требовалось”, - уточнил А.Гудыма.

Вместе с тем он напомнил, что в прошлом году главой Федерации профсоюзов Украины был избран народный депутат от Партии регионов Василий Хара. “Так что цена на газ может использоваться в качестве аргумента в президентской избирательной компании”, - подчеркнул советник премьера. А.Гудыма убежден, что сегодня любое действие или не действие оценивается с точки зрения того, что оно принесет политическим силам. “Думаю, что господин Хара, о серьезной активности которого в деле защиты малообеспеченных украинцев я не слышал, получил команду от Партии регионов запретить НКРЭ поднимать цены на газ для населения. И как известно, это совпало с желаниями премьер-министра. Тимошенко никогда не скрывала, что в условиях кризиса поднимать цены на газ для населения не следует. Таким образом, совпали и желания двух политических лагерей”, - отметил он.

А.Гудыма констатировал, что сложившаяся ситуация еще раз продемонстрировала отсутствие самостоятельности в действиях НКРЭ. «Закона об НКРЭ до сих пор нет. В результате, решения, принимаемые Национальной комиссией, очень часто отменялись под давлением политических сил», - сказал А.Гудыма.

Что касается возможного повышения цены газа для населения в обозримом будущем, то, по мнению советника премьер-министра, до выборов Президента (17 января 2009 года) у ФПУ больше не будет причин использовать свое право вето. «Летом или в сентябре еще можно было ожидать, что цены на газ будут приведены до уровня рыночно обоснованных, но теперь этот вопрос вряд ли будет подниматься до президентских выборов», - считает эксперт.

Говоря о возможной реакции МВФ на отказ Украины от повышения цен на газ, как на одно из обязательств перед Фондом, А.Гудыма отметил, что, покупая российский газ по европейским ценам, Украина уже частично выполнила свои обязательства по переходу на рыночные отношения в газовой сфере. «Но это только половина обязательств. Взять такой груз для государства - это одно, но пропорционально переложить его на плечи избирателей - совсем другое», - подчеркнул он и добавил: «Сегодня, когда Всемирный банк говорит о том, что Украина выполнила все условия для получения серьезного кредита для финансового оздоровления экономики, можно предположить, что подобную позицию займет и МВФ. И Всемирный банк, и МВФ используют в своей работе одинаковые подходы».

При этом А.Гудыма заявил, что не видел документа, который бы определял сроки выполнения обязательств Украины перед МВФ. «Главное, что МВФ увидел – Украина в газовой сфере двигается к европейским стандартам. Фонд осознает те трудности, с которыми Украина сталкивается в связи с мировым финансовым кризисом», - подчеркнул А.Гудыма.

Жаль, что не удалось получить комментарий в представительстве МВФ по поводу данной ситуации, так как глава представительства находится в отпуске. В результате нам остается разделять сдержанный оптимизм советника премьер-министра в отношении дальнейшего кредитования Украины этой организацией.

Первых нет и отстающих, бег на месте общепримиряющий

Если же предположить, что МВФ не воспримет украинские профсоюзы с той же серьезностью, как это сделало правительство, то окажется, что ФПУ подложила тем самым малообеспеченным украинцам немаленькую свинью. Ведь отказ от предоставления Украине очередного транша больно ударит по нашей расшатанной экономике, и последствия этого для рядовых граждан могут оказаться не менее ощутимыми, чем рост цен на газ. Винить за это профсоюзных лидеров никто не станет, крайним окажется опять-таки правительство.

Конечно, если рассуждать с тактической точки зрения, то Кабмин выкрутился из сложной ситуации с минимальными потерями. Секретариат Президента вообще оказался в стороне от конфликта. Оппозиция в лице ФПУ неплохо попиарилась на теме защиты интересов народа. Но если говорить о стратегии, то выполнение одного из основополагающих пунктов реформирования газового сектора Украины снова откладывается на неопределенное время.

В целом, вопрос реформирования нашей нефтегазовой отрасли продолжает рассматриваться всеми политическими силами лишь с точки зрения сиюминутной выгоды. И не важно, будет эта выгода выражаться в финансовом эквиваленте или электоральных балах. Что же касается повышения тарифов с 1 сентября, то, похоже, что всерьез никто и не думал, что это произойдет. Разве что народ напрягся в ожидании, но вот все расслабились и на ум приходят слова песни Владимира Высоцкого, так как вся наша газовая реформа давно превратилась в бег на месте.

Петр Черных (УНИАН)