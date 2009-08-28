Британская JKX Oil & Gas сократила прибыль

Британская нефтегазодобывающая компания JKX Oil & Gas с активами в Украине в январе-июне 2009 года сократила чистую прибыль на 48,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 31,792 млн. долл.

Об этом сказано в отчете JKX Oil & Gas за первое полугодие т.г., обнародованном на сайте компании.

Согласно отчету, доходы компании за январь-июнь 2009 года сократились на 32,7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 78,584 млн. долл., при этом операционная прибыль сократилась на 45,9% – до 44,479 млн. долл.

В компании отмечают, что снижение дохода и прибыли связано с падением цен на нефть, в результате чего доходы от ее продажи в первом полугодии 2009 года сократились в 3,1 раза по сравнению с первым полугодием 2008 года – до 24,2 млн. долл., тогда как снижение объемов добычи было не столь значительным – на 30,4%, до 578 тыс. баррелей.

В то же время, отмечают в компании, благодаря росту цен на природный газ в Украине доходы JKX Oil & Gas от его продажи в январе-июне т.г. составили 53,6 млн. долл., что на 26,7% больше, чем за аналогичный период 2008 года. При этом объемы добычи даже несколько уменьшились – на 1,3%, до 7,6 млрд. куб. футов.

Компания уточняет, что все ее доходы от продажи нефти и газа получены в Украине.

Напомним, основным активом JKX Oil & Gas в Украине является ООО «Полтавская газонефтяная компания».

Справка УНИАН. Компания JKX Oil & Gas plc занимается разведкой и добычей нефти и газа в Украине (основной бизнес), Грузии, Венгрии, Болгарии, Словакии, США и России. JKX Oil & Gas входит в листинг Лондонской фондовой биржи.

Среди акционеров JKX Oil & Gas – совладелец крупнейшего в Украине банка «ПриватБанка», бизнесмен Игорь КОЛОМОЙСКИЙ, которому принадлежит 17,0353% акций компании. По состоянию на март 2008 года ее акционерами также были НАК «Нафтогаз Украины» – 6,38% и Interneft Ltd. – 7,22%.