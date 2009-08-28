«Укргазвыдобування» увеличила добычу газа

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания "Укргазвыдобування", которая является дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украины", в январе-июле 2009 года увеличила объемы добычи газа на 3,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 8 млрд. 950,5 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В июле добыча газа предприятиями ДК «Укргазвыдобування» составила 1 млрд. 218,7 млн. куб. м, что на 0,7% меньше, чем в июле 2008 года.

Справка УНИАН. ДК "Укргазвыдобування" – одно из крупнейших предприятий по добыче и переработке природного газа и газоконденсата, которое входит в систему НАК "Нафтогаз Украины". На компанию приходится свыше 70% добытого украинского газа. Компания проводит свыше 80% всего поисково-разведочного бурения и около 66% сейсморазведочных работ в стране.