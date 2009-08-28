«Энергоатому» нужна валюта по официальному курсу и 0,5 млрд. грн.

Министерство топлива и энергетики обратилось к Национальному банку Украины с просьбой рассмотреть возможность закупок НАЭК «Энергоатом» иностранной валюты по официальному курсу для выполнения обязательств по внешнеэкономическим контрактам.

Об этом сказано в письме министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА на имя председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, профильное министерство просит разрешить «Энергоатому» прямые закупки по официальному курсу долларов США и российских рублей для расчетов с российскими контрагентами за поставки свежего и вывоз отработанного ядерного топлива.

Согласно сопроводительной записке к письму, составленной президентом НАЭК «Энергоатом» Юрием НЕДАШКОВСКИМ, в связи с курсовыми колебаниями гривни по отношению к доллару убыток компании в т.г. только по операциям закупки свежего ядерного топлива прогнозируется на уровне 350-400 млн. грн. В целом в текущем году «Энергоатом" планирует закупить у ОАО «ТВЭЛ» (Российская Федерация) топливо на сумму 501 млн. долл. При этом согласно условиям контракта ежедекадные платежи российскому поставщику должны составлять 17,33 млн. долл. По состоянию на 18 августа текущая задолженность «Энергоатома» перед «ТВЭЛ» за отгруженное топливо составляла 48,5 млн. долл. Также по контракту с ФГУП «Горно-химический комбинат» за услуги вывоза отработанного ядерного топлива украинский атомный оператор в 2009 году должен уплатить 1,555 млрд. российских рублей.

Кроме того, Минтопэнерго попросил НБУ рассмотреть возможность предоставления рефинансирования государственных ОАО «Ощадбанк» и ОАО «Укрэксимбанк» в объеме 500 млн. грн. для дальнейшего кредитования НАЭК «Энергоатом» для покрытия дефицита платежного баланса.

В письме отмечается, что на сегодняшний день «Энергоатом» в полном объеме исчерпал свои кредитные лимиты в указанных госбанках. Кроме того, в мае атомный оператор вынужден был полностью погасить свои обязательства в размере 60 млн. швейцарских франков по кредиту, привлеченному у ЗАО «Альфа-Банк». Также по итогам I полугодия «Энергоатом» уплатил в госбюджет 561,1 млн. грн., тогда как структурой тарифа компании предусмотрена уплата данного налога в объеме 284,4 млн. грн.

Минтопэнерго направило указанное письмо НБУ во исполнение поручения премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО от 11 августа. Премьер дала такое поручение по итогам рассмотрения докладной записки руководителя группы советников премьер-министра Виталия ГАЙДУКА.

«Энергоатом» закупает свежее ядерное топливо у ОАО «ТВЭЛ» (РФ). При утверждении тарифа на отпуск электроэнергии компанией на 2009 год НКРЭ учитывала расходы на поставку свежего ядерного топлива исходя из курса гривни к доллару на уровне 7,5 грн. за доллар. С мая т.г. «Энергоатом» стал несвоевременно выполнять свои обязательства по текущим платежам за поставленное топливо с российским контрагентом.

Справка УНИАН. ГП "НАЭК "Энергоатом" - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.