Тимошенко высоко оценивает работу Полтавца

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО высоко оценивает работу министра угольной промышленности Виктора ПОЛТАВЦА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на торжественном вечере, посвященном Дню шахтера в Доме культуры им. Горького в городе Ровеньки Луганской области.

«Вы (шахтеры) имеете в правительстве прекрасную команду. Ваш министр – это академик просто угольной отрасли. Он тот человек, который ведет отрасль и дает нам понять, как строить лучше нашу совместную с вами работу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она подчеркнула, что среди народных депутатов также есть специалисты в угольной отрасли, что дает возможность Верховной Раде принимать профессиональные решения, касающиеся угольной промышленности.