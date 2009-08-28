НКРЭ утвердила "Схидэнерго" 728,6 млн. грн. инвестнадбавки

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) утвердила инвестиционную надбавку к тарифу на отпуск электроэнергии ООО «ДТЭК. Схидэнерго» в объеме 728,637 млн. грн. (без НДС) для возвращения части кредитных средств, привлеченных для реконструкции энергоблоков №8 Кураховской и №13 Луганской тепловых электростанций (ТЭС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРЭ со ссылкой на постановление комиссии №961 от 20 августа т.г.

Согласно постановлению, инвестнадбавка к тарифу в 2009 году, начиная с октября, составит 30,36 млн. грн., в 2010-2014 гг. – по 121,44 млн. грн., а в 2015 г. – 91,08 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, ООО «ДТЭК» планирует инвестировать 670 млн. грн. в реконструкцию 13-го энергоблока Луганской и 8-го энергоблока Кураховской ТЭС.

Реконструкцию энергоблоков планируется провести с марта 2010 года по декабрь 2011 года.

Согласно планам, по итогам работ мощность 8-го энергоблока Кураховской ТЭС возрастет на 10 МВт – до 220 МВт, а 13-го энергоблока Луганской ТЭС – на 10 МВт, до 210 МВт.

Справка УНИАН. ООО «Схидэнерго», входящая в состав ООО «ДТЭК», занимает лидирующую позицию на рынке тепловой генерации (по итогам 2008 года – 25,4% отпуска электроэнергии ТЭС Украины). Эксплуатирует Зуевскую, Кураховскую и Луганскую тепловые электростанции. Суммарная установленная мощность блоков компании составляет 4 105 МВт.