НКРЭ утвердила "Днепроэнерго" 188,8 млн. грн. инвестнадбавки

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) утвердила инвестиционную надбавку к тарифу на отпуск электроэнергии энергогенерирующей компании ОАО «Днепроэнерго» в объеме 188,8 млн. грн. (без НДС) для возвращения кредитных средств, привлеченных на модернизацию первого пускового комплекса энергоблока №3 Криворожской тепловой электростанции (ТЭС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРЭ со ссылкой на постановление комиссии №961 от 20 августа т.г.

Согласно постановлению, инвестнадбавка к тарифу в 2009 году, начиная с сентября, составит 14,523 млн. грн., а в 2010-2013 гг. – по 43,569 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Днепроэнерго» выбрала корпорацию производственных и коммерческих предприятий "Союз" (Одесса) для реконструкции 3-го энергоблока Криворожской ТЭС (Зеленодольск, Днепропетровская обл.). В ходе реконструкции будет осуществлено техническое переоснащение энергоблока с реконструкцией электрофильтров. Кроме того, будут разработаны системы азото- и сероочистки.

Стоимость договора, подписанного сторонами 20 июля т.г., составила 387,286 млн. грн. (с НДС).

Справка УНИАН. Криворожская ТЭС расположена на территории Днепропетровской области, в 20 км на запад от районного центра Апостолово и в 2 км от пгт Зеленодольск. Установленная мощность станции составляет 2820 МВт. Станция обеспечивает электроэнергией регион Приднепровья.

В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 Мвт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины). Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВ.

Государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежат 50%+1 акция генкомпании, ООО "ДТЭК" – 47,46% акций.

В 2008 году ОАО "Днепроэнерго" увеличило прибыль более чем в 12 раз, или на 111 млн. 843 тыс. грн., по сравнению с 2007 годом – до 121 млн. 938 тыс. грн.