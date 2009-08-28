НКРЭ утвердила "Захидэнерго" 131,7 млн. грн. инвестнадбавки

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) утвердила инвестиционную надбавку к тарифу на отпуск электроэнергии энергогенерирующей компании ОАО «Захидэнерго» (Львов) в объеме 131,71 млн. грн. (без НДС) для возврата части кредитных средств, привлеченных для модернизации первого пускового комплекса энергоблока №7 Бурштынской тепловой электростанции (ТЭС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРЭ со ссылкой на постановление комиссии №961 от 20 августа т.г.

Согласно постановлению, инвестнадбавка к тарифу в 2009 году, начиная с сентября, составит 10,537 млн. грн., в 2010-2012 гг. – по 31,61 млн. грн., а в 2013 г. – 26,342 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в марте 2007 года Кабинет Министров Украины утвердил технико-экономическое обоснование модернизации энергоблока №7 Бурштынской ТЭС ОАО «Захидэнерго». Стоимость технического переоснащения энергоблока по ТЭО 2007 года составляла 157 млн. 152,35 тыс. грн., в том числе строительно-монтажные работы – 36 млн. 743,48 тыс. грн., оборудование – 87 млн. 388,2 тыс. грн., пусконаладочные работы – 1 млн. 656,8 тыс. грн., другие расходы – 31 млн. 363,8 млн. грн.

ТЭО разработало ОАО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт “Львовтеплоэлектропроект”.

Предполагается, что в результате модернизации рабочая мощность энергоблока будет доведена до 200 МВт, годовой отпуск электроэнергии увеличится на 274 660 МВт/ч, а срок эксплуатации будет продлен на 15 лет.

Реализация проекта технического переоснащения рассчитана на 17 месяцев при сроке окупаемости 1,9 года.

Справка УНИАН. Бурштынская ТЭС построена в период с 1962 по 1969 годы, состоит из 12 энергоблоков, суммарная проектная мощность которых составляет около 2 300 МВт. Эксплуатируется ОАО «Захиднерго». С 1 июля 2002 г. Бурштынская ТЭС работает вне объединенной энергосистемы Украины, параллельно и под контролем UСТЕ, и осуществляет экспорт электроэнергии в Венгрию, Румынию и Словакию.