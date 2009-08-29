Нефть подорожала

Цены на нефть на мировых рынках в пятницу повысились на фоне позитивной макроэкономической статистики в США, сообщает Reuters.

Цена фьючерсов с поставкой в октябре на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,28 долл. - до 72,79 долл. за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость фьючерсов с поставкой в октябре на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,25 долл. - до 72,74 долл. за баррель.