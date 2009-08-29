Таджикистан переходит на энергосберегающие технологии

Президент Таджикистана запретил ввоз в страну с первого октября электроламп накаливания.

Как передает ИТАР-ТАСС, постановление с требованием полного перехода на их энергосберегающие аналоги было принято на заседании правительства Таджикистана под председательством Эмомали РАХМОНА.

«Я требую от всех ответственных лиц, в том числе, аппарата правительства четкого выполнения принятого нами в апреле нынешнего года постановления о комплексном переходе населения и всех хозяйствующих субъектов на энергосберегающие лампы в целях экономии электричества в условиях острого дефицита энергии», - заявил таджикский руководитель, обращаясь к участникам заседания. Э.РАХМОН также призвал предпринимателей и бизнесменов ввозить в республику такую бытовую технику, которая не «потребляет много энергии».

Для решения проблемы обеспечения дешевыми энергосберегающими лампами собственного производства правительство Таджикистана приняло решение о строительстве в республике двух специализированных заводов.