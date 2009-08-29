Украине нужно вдвое сократить потребление импортного газа

Радикальное сокращение потребления импортного природного газа является одним из ключевых вопросов национальной безопасности Украины.

Такое убеждение выразил народный депутат Тарас СТЕЦЬКИВ в статье «Национальный интерес сегодня» для «Зеркала недели» (№ 32(760) от 29 августа - 4 сентября 2009 года).

По мнению депутата, Украина может вдвое сократить потребление газа с помощью современных энергетических технологий и энергосбережения.

«Очевидно, что через год-два мировой кризис завершится, потребление газа возрастет, и докризисные цены на энергоресурсы покажутся нам детскими. Потому альтернативы уменьшению потребления импортного газа Украина не имеет: ее выбор заключается в том, сделает ли она это превентивно, или - по факту неплатежеспособности», - считает народный депутат.

По мнению Т.СТЕЦЬКИВА, двукратное сокращение потребления импортного газа должно стать национальным приоритетом Украины на следующий год.

«Украинский национальный интерес на 2010 год нужно очертить как уменьшение потребления импортного газа вдвое. Этот уровень не является праздным пожеланием, его вывели добросовестные эксперты, но достичь этой цифры можно только при условии мобилизации всей страны», - отметил депутат.

Т.СТЕЦЬКИВ предлагает такие пути сокращения потребления импортного газа: частичное замещение газа угольной пылью, загрузка избыточных энергогенерирующих мощностей и приведение стандартов теплосбережения к европейскому уровню.