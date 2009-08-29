Кабмин определит объем инвестиций на 2010 год для модернизации шахт

На следующей неделе правительство Украины намерено определить размер инвестиций, которые необходимо привлечь в 2010 году под государственные гарантии для модернизации шахт Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам на брифинге в Макеевке после посещения шахты им. Бажанова.

«Мы договорились со всем руководством угольной отрасли, как говорят у нас, с угольными генералами, что мы следующий год делаем годом масштабной модернизации угольных предприятий… Для этого мы предусматриваем такой же механизм, какой мы использовали в этом году для авиапрома. То есть мы закладываем объем госгарантий, которые будут до конца следующей недели посчитаны в отрасли, и эти госгарантии будут использованы, чтобы брать на 25-30 лет под очень низкие проценты на мировых рынках финансы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.