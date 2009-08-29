Кабмин обеспечит финансирование перехода всех шахт на УТАС

Правительство обеспечит финансирование программы по техническому переоснащению всех шахт Украины на безопасную систему УТАС к середине следующего года.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО во время посещения „Шахты им. В.Г.Бажанова” государственного предприятия „Макеевуголь”, сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины.

Премьер-министр заверила, что системой УТАС будут оснащены все без исключения угольные предприятия страны.

По ее словам, правительство уже в бюджете этого года выделило 100 млн. гривен на финансирование этой программы. «Уже с понедельника я начну эти финансовые ресурсы выделять, чтобы к середине 2010 года мы поставили точку и сказали: каждая шахта Украины имеет УТАС», - отметила премьер.