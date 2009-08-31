Кабмин выделил средства шахтерам

Кабинет министров выделил 2,2 млн. грн. для выплаты материальной помощи семьям погибших горняков на ГП «Угольная компания «Краснолиманская» в результате аварии, которая произошла 23 мая в 2008 г., из расчета по 200 тыс. грн. на каждого погибшего члена семьи (расп. Кабмина от 26 августа 2009 г. №999-р).

Данные выплаты будут проведены за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

Министерство угольной промышленности до 15 октября в 2009 г. должно подать в Министерство финансов и Государственное казначейство отчет об использовании средств, выделенных согласно данного распоряжения.

Напомним, 23 мая 2008 года на ГП «УК «Краснолиманская» в 03.31 в подготовительном забое вентиляционного шурфа произошла авария – внезапные выбросы угля и газа - в результате которой пострадали 14 горняков предприятия, из них 11 скончались.

Кабмин также распорядился выделить Министерству угольной промышленности 8,752 млн. грн. на ликвидацию последствий аварии на отдельном подразделении шахты им. С.Кирова ГП “Макеевуголь”, которая произошла 23 августа в 2009 г., в том числе 2 млн. грн. на лечение пострадавших и выплату материальной помощи семьям погибших (расп. Кабмина от 26 августа 2009 г. №998-р).

Выплаты будут проведены за счет средств резервного фонда государственного бюджета, из которых не менее 6 млн. грн. должны были быть выделены в течение 27-28 августа 2009 года.

Правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на шахте определит необходимую сумму средств для предоставления помощи каждому потерпевшему и за каждого погибшего члена семьи.

Напомним, 23 августа 2009 г. в Макеевке на шахте имени С.Кирова на горизонте 190 метров после проведения планового реверсирования вентиляционной струи в выработках произошли выбросы угля и газа. Всего под землей находились 355 горняков, на аварийном участке – 12.

В результате выбросов угля погибли восемь горняков. На протяжении 23-25 августа с травмами и отравлением метановым и угарным газом в больницу были госпитализированы 19 горняков.