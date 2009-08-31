Тимошенко о реформировании угольной отрасли

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО категорически опровергает заявление Президента Виктора ЮЩЕНКО о том, что правительство планирует закрыть 118 шахт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила вчера на брифинге в Волынской области.

«Я хочу опровергнуть информацию, что закрываются 118 шахт, категорически. Наоборот, мы даже те шахты, которые были три года назад специальными решениями приняты на закрытие, мы благодаря профессиональному министру угольной промышленности сегодня возрождаем и даем вторую жизнь. И считаем, что сокращение, ужимание и закрытие объектов угольной отрасли – это категорически не украинский путь. Украинский путь - это каждую шахту, на которой есть подтвержденные запасы, и которые имеют перспективу для добычи, вернуть к жизни, укрепить и дать уверенную дорогу», - сказала премьер-министр.

29 августа, в Луганске во время торжеств по случаю Дня шахтера Президент В.ЮЩЕНКО заявил, что правительство не осуществляет реформы в угледобывающей отрасли. В частности, он сказал, что Кабмин планирует закрыть 118 шахт.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что ее правительство в начале своей деятельности утвердило стратегический план реформирования угледобывающей отрасли, который предполагает проведение модернизации действующих шахт и строительство новых.

«Ни в коем случае необоснованного закрытия (шахт – УНИАН) не может быть», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Шахты приватизировать не будут

Премьер также заявила, что правительство не планирует выставлять на приватизацию крупные и перспективные шахты. «Сегодня мощные объединения, шахты, которые дают Украине черное золото, мы, безусловно, приватизировать сейчас не будем. Мы планируем их оставлять (в собственности) у государства и развивать так, как это нужно», - сказала она.

По словам премьера, опыт предыдущей приватизации угольных предприятий показал, что государству невыгодно их продавать.

«Для приватизации выбрали же изюминки из булки. Там же не приватизировали шахты крутого падения, с тонкими пластами – взяли лучшее, что есть в государстве. А потом, кроме того, повыгоняли половину коллективов на улицы, не сделали зарплату такую как следует, не финансируют социальную сферу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что приватизированные шахты, которые управляются и работают сегодня ненадлежащим образом, должны возвращаться в собственность государства, а те приватизированные шахты, которые работают эффективно, нужно поддерживать.

Шахту «Нововолынская» введут в эксплуатацию через год

Строящуюся в селе Паромов Иваничевского района Волынской области шахту «Нововолынская» планируется ввести в эксплуатацию через год, сказала Юлия ТИМОШЕНКО.

По словам премьера, предпусковая дирекция шахты заверила ее, к Рождеству может быть запущен транспортный ствол шахты, а ко Дню шахтера в 2010 году шахта может быть введена в эксплуатацию.

В свою очередь, министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ добавил, что ежегодно на этой шахте можно будет добывать порядка 900 тыс. тонн угля. На шахте разведаны залежи угля в объеме 39 млн. тонн.