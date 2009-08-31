Минтопэнерго: инвестиции в расширение ГТС эффективны

Инвестиции в расширение газотранспортной системы (ГТС) Украины в 10 раз эффективнее, чем в предлагаемые в обход Украины маршруты, ориентированные на те же ресурсы природного газа.

Об этом заявил заместитель министра топлива и энергетики Украины Сергей ПАВЛУША в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№32 (760) 29 августа - 4 сентября 2009 года).

По его словам, Европейскому Союзу невыгодно финансировать строительство альтернативных газопроводов «Северный поток» и «Южный поток».

«Сроки строительства магистральных газопроводов в Украине меньше, и нет таких экологических проблем, как у новых проектов в обход нашей территории, нет таких технологических рисков. Образно говоря, за 2 млрд. долл. в Украине можно построить то, что вне ее территории обойдется в 22 млрд. долл.», — отметил С. ПАВЛУША.

Замминистра напомнил, что стоимость проектов модернизации ГТС, которые были презентованы Украиной на Международной инвестиционной конференции в Брюсселе, составила 2,5 млрд. долл.

При этом он уточнил, что около 616 млн. долл. необходимо для модернизации линейной части магистральных газопроводов «Союз», «Прогресс», «Уренгой-Помары-Ужгород», «Елец-Кременчуг-Кривой Рог» и «Ананьев-Тирасполь-Измаил»; около 1,4 млрд. долл. потребуется на проведение модернизации компрессорных станций на указанных газопроводах; около 455 млн. долл. — на инвестпроекты по модернизации ПХГ; чуть более 60 млн. долл. — на модернизацию оборудования газоизмерительных станций на выходе из газотранспортной системы Украины, т.е. на западе страны.

По словам С.ПАВЛУШИ, на конференции в Брюсселе Украина четко продемонстрировала Европе, что реализация указанных газотранспортных проектов будет способствовать обеспечению растущих потребностей европейцев в газе в среднесрочной перспективе.

«То есть вы тратите примерно 1 млрд. долл. — получаете возможность дополнительно импортировать 30 млрд. кубометров газа в год. Тратите 2 млрд. долл. на расширение ГТС Украины — получаете еще большие транзитные возможности: увеличение транзита до 60 млрд. кубометров плюс к существующим», — пояснил он.

Как сообщал УНИАН, 23 марта т.г. в Брюсселе прошла Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, по итогам которой украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк подписали Совместную декларацию о модернизации ГТС Украины.

Кабинет министров Украины поручил Минтопэнерго и НАК «Нафтогаз Украины» до конца 2009 года утвердить технико-экономические обоснования и уточненные сметы для реализации инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины.