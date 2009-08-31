Минтопэнерго: первый этап разделения газового бизнеса пройден

Первый этап разделения газового бизнеса в Украине, включая бухгалтерское и юридическое разделение сфер деятельности, уже пройден.

Об этом заявил заместитель министра топлива и энергетики Украины Сергей ПАВЛУША в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№32 (760) 29 августа - 4 сентября 2009 года), комментируя реформирование НАК «Нафтогаз Украины» в соответствии с обязательствами перед Европейским Союзом.

Он отметил, что формально требование Еврокомиссии о разделении бизнеса в этой сфере уже выполнено: добычей занимается ДК «Укргазвыдобування», ГАО «Черноморнефтегаз» и ОАО «Укрнафта», транспортировкой газа — ДК «Укртрансгаз», распределением по региональным сетям - бывшие обл- и горгазы, объединенные в компанию «Нафтогазмережи».

«Есть еще холдинг — НАК «Нафтогаз Украины», с которым заключены контракты на закупку газа и его транзит. И если речь пойдет о полном разделении этой компании, то придется принимать решение об этих долгосрочных контрактах, по крайней мере транзитных. К тому же у «Нафтогаза» есть кредитные обязательства. Но все эти проблемы могут быть разрешены. Через это прошли практически все западные компании», — подчеркнул С.ПАВЛУША.

При этом он отметил, что «юридические инструменты для этого существуют, в том числе созданные в процессе реформирования ведущих компаний Германии, Франции и многих других. Другое дело, что западноевропейские компании не несут такую социальную нагрузку, как НАК «Нафтогаз Украины». По большому счету, эта компания должна работать как коммерческая компания в рыночной среде».

Как сообщал УНИАН, 4 августа 2009 года НАК «Нафтогаз Украины», в соответствии с уставом компании и по согласованию с Министерством топлива и энергетики Украины, завершила создание ДП «Нафтогазмережи».