Ведущие украинские энергетические эксперты считают заниженной цену нефти, которая реализуется на аукционах на Украинской межбанковской валютной бирже.

Такое мнение эксперты высказали в интервью корреспонденту УНИАН.

Так, по словам экс-директора департамента по вопросам нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства топлива и энергетики Украины Леонида КОСЯНЧУКА, украинская нефть на аукционе 26 августа была продана по цене, которая более чем в четыре раза ниже любого другого сорта, доступного для поставки в Украину.

«Продавцы недополучили 26 августа в среднем 900 млн. грн. дохода. Покупатели, соответственно, столько же сэкономили, а точнее, заработали на приобретении данных объемов», – отметил он.

При этом Л.КОСЯНЧУК напомнил, что нефть с начала 2009 года постоянно растет в цене (с 35 до более 70 долл./барр.), между тем украинское высококачественное сырье как уходило, так и уходит с аукционов по прежней цене.

По словам заместителя директора Научно-технического центра «Психея» Геннадия РЯБЦЕВА, «естественно, что цена нефти на украинских аукционах в три, если не больше, раза ниже, чем российская нефть, чем биржевая цена нефти в Нью-Йорке и Лондоне. Это вполне понятно, поскольку аукционы у нас уже давным-давно не являются индикаторами цены на нефть и нефтепродукты».

При этом он отметил, что низкая аукционная цена украинского сырья не является следствием действий только какого-то одного продавца нефти. «Это следствие в целом политики в нефтяной сфере, которая не является сбалансированной, которая не является целенаправленной и не учитывает права потребителей, а ориентирована в первую очередь на крупных собственников, на крупные компании», – отметил он.

В свою очередь, как отметил директор консалтинговой группы «А-95» Сергей КУЮН, ценовой ориентир для украинской нефти с поставкой в сентябре составляет 5220 грн./тонна. По его словам, по итогам августа стоимость российской нефти Urals, основного сырьевого индикатива на украинском рынке нефти, с поставкой в Украину составила в среднем 500 долл./тонна (около 68 долл./барр.).

При этом он добавил, что украинская нефть намного качественнее российской, поскольку содержит большее количество светлых нефтепродуктов, и премия на такую нефть на мировом рынке составляет около 2 долл./барр., или 15 долл./тонна.

«Благоприятная ценовая конъюнктура на мировом рынке нефти, которая предопределяет высокую стоимость украинской нефти, может существенно улучшить финансовое состояние нефтедобытчиков Украины, зафиксировавших по итогам первого полугодия убытки», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, средневзвешенная цена реализации украинской нефти 26 августа на аукционных торгах №132 на УМВБ увеличилась на 1%, или 12,86 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом №131 от 23 июля (1251,81 грн. за тонну) – до 1264,67 грн. за тонну (с НДС). На торгах было реализовано 208 тыс. 630,519 тонн нефти на общую сумму 263 млн. 849 тыс. 661,95 грн.

Напомним, Министерство экономики Украины разработало проект постановления Кабинета Министров, которым предлагается запретить на аукционах по продаже нефти, газового конденсата, природного и сжиженного газа, а также угля реализовывать сырье по ценам, которые более чем на 5% отличаются от мировых.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.