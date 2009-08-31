ОПЕК не планирует менять квоты на добычу нефти

Организация стран экспортеров нефти (ОПЕК), скорее всего, не будет менять квоты на добычу на заседании 9 сентября, считает министр нефтяной промышленности Катара Абдулла аль-Атийя.

«По моему мнению, ОПЕК не будет ничего менять», - сказал Атийя.

В прошлом году ОПЕК сократил квоты на добычу нефти в общей сложности на 4,2 миллиона баррелей в сутки, что составляет 5% суточного мирового потребления, чтобы остановить падение цен. В этом году картель ни разу не пересматривал квоты.

«Мы обсудим все вопросы: нестабильность мировой экономики, высокие запасы», – сказал Атийя.

По данным Международного энергетического агентства (IEA), запасы нефти в индустриально развитых странах составляют 61,7 дня, что на 10 дней больше уровня, приемлемого для ОПЕК. Reuters