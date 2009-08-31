Напряженность вокруг еврооблигаций "Нафтогаза" вызвала рост их доходности

Еврооблигации "Нафтогаза Украины" с погашением 30 сентября 2009 года показали на прошлой неделе рост доходности с 225,4% до 236,5%, что связано с усилением напряженности относительно дальнейшей судьбы выпуска.

Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете, подготовленном инвестиционной группой (ИГ) "Сократ".

Как отмечается в отчете, правительство и руководство компании показало свою готовность реструктуризировать выпуск, в то время как часть держателей бумаг (около 20%) сообщили о своем намерении наложить вето на добровольную реструктуризацию, тем самым заставив компанию либо выплачивать долг в полном объеме, либо фактически огласить дефолт и готовиться к судебным тяжбам.

Аналитики ИГ "Сократ" также отмечают, что на фоне напряженности с квазигосударственным выпуском "Нафтогаза Украины" доходность по бумагам государственного "Укрэксимбанка" с погашением 23 сентября 2009 года также подскочила с 34% до 35,8%, в то время как доходность по более длинному выпуску с погашением в 2011 году немного снизилась – с 14,7% до 14,1%.

Как сообщал УНИАН, 5 августа исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ сказал журналистам, что убежден в необходимости реструктуризации задолженности НАК «Нафтогаз Украины».

Ранее правительство Украины дало официальное поручение Министерству финансов и НАК «Нафтогаз Украины» принять меры по реструктуризации задолженности госхолдинга по внешним займам и снижению стоимости обслуживания предоставленных ему кредитов, что привело к резкому росту доходности еврооблигаций компании.

В то же время группа российских инвесторов, включающая бывшего главу подразделения «Газпрома», пытается заблокировать попытку НАК «Нафтогаз Украины» реструктуризировать облигационный выпуск на 500 млн. долл. со сроком погашения в сентябре 2009 года.

Зарегистрированная в Белизе компания Corlblow, представляющая интересы российских инвесторов, формирует группу держателей облигаций с тем, чтобы наложить вето на любое возможное предложение «Нафтогаза» о реструктуризации бондов.

Справка УНИАН. 30 сентября 2009 года истекает срок погашения еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины», выпущенных в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл.