Ахмадинежад призывает сократить экспорт нефти

Иран должен развивать нефтепереработку и сокращать экспорт нефти, считает президент Махмуд Ахмадинежад, сообщает Рейтер.

"Нам следует снизить экспорт нефти и развивать нефтепереработку и продажу нефтепродуктов, чтобы использовать прибыль от нефтепереработки внутри страны", - сказал Ахмадинежад

Он добавил, что нефтяной сектор должен способствовать созданию рабочих мест и развитию всей экономики Ирана.

Иран - пятая страна в мире по экспорту нефти.

Ранее в августе Ахмадинежад номинировал на пост министра нефтяной промышленности нынешнего министра торговли Массуда Мирказеми, у которого, насколько известно, нет опыта работы в нефтяной отрасли.