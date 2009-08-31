Ахмадинежад призывает сократить экспорт нефти
13:33, 31 августа 2009Энергетика
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Ирану следует развивать нефтепереработку
Иран должен развивать нефтепереработку и сокращать экспорт нефти, считает президент Махмуд Ахмадинежад, сообщает Рейтер.
"Нам следует снизить экспорт нефти и развивать нефтепереработку и продажу нефтепродуктов, чтобы использовать прибыль от нефтепереработки внутри страны", - сказал Ахмадинежад
Он добавил, что нефтяной сектор должен способствовать созданию рабочих мест и развитию всей экономики Ирана.
Иран - пятая страна в мире по экспорту нефти.
Ранее в августе Ахмадинежад номинировал на пост министра нефтяной промышленности нынешнего министра торговли Массуда Мирказеми, у которого, насколько известно, нет опыта работы в нефтяной отрасли.
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