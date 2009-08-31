Крупнооптовые цены на бензины выросли на 1%

С 25 по 31 августа 2009 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 0,3-1,9% (в среднем на 1%), а на дизельное топливо – увеличились на 1,3%.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 25 по 31 августа т.г. средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

На бензин А-80 – увеличились на 1,9%, или 160 грн./т, – до 8770 грн./т; на бензин А-92 – сохранились на уровне 8900 грн./т; на бензин А-95 – увеличились на 0,8%, или 70 грн./т, – до 9060 грн./т; на дизельное топливо – увеличились на 0,3%, или 20 грн./т, – до 6780 грн./т.

Напомним, Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов в год, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.