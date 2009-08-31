Эстония выступает против строительства "Северного потока"

Позиция Эстонии по вопросу строительства газопровода "Северный поток" в своей экономической зоне Балтийского моря со временем не изменилась, и страна продолжает выступать против прокладки этого газопровода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас ПАЭТ.

По его словам, причина такой позиции объясняется опасениями за экологическое состояние региона.

«В общем, наша позиция не изменилась. И наша позиция такова, что все-таки мы на позиции, что Балтийское море – не самое правильное место для такого крупного строительства. Так что наша основная проблема, все-таки, связана с экологией», - заявил он.

Он сообщил, что, по данным специалистов, при глубине Балтийского моря максимум в 80 метров уже умерло 30% его флоры и фауны, а «в случае аварии газопровода понадобится 35 лет, чтобы заменить всю воду в Балтийском море».

«Так что это очень длинный процесс, если что-то случится. И строить больше чем тысячу километров такую серьезную инфраструктуру в море – это крупная работа. И риски останутся высокими», - сказал министр.

У.ПАЭТ выразил также удивление, почему газопровод нельзя было проектировать на суше, «где и находятся до сих пор тоже очень крупные трубы между Россией и Европой».

Справка УНИАН. Газопровод Nord Stream (Северный поток) должен соединить Россию и Евросоюз через акваторию Балтийского моря от Выборга до Грайфсвальда (Германия). Проект реализуют «Газпром» и немецкие компании E.ON и BASF.

Для строительства газопровода необходимо согласие пяти стран, через воды которых он пройдет - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Против проекта выступает ряд стран Балтийского региона, в том числе Эстония и Литва, мотивируя это потенциальной угрозой для экологии.

Как ожидается, первая нитка Nord Stream мощностью 27 миллионов тонн газа в год будет построена к 2011 году, а вторая аналогичной мощности - к 2012 году.